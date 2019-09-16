البورصة وجامعة الإسكندرية توقعان اتفاقية تعاون لتعريف الطلاب بأنشطة سوق المال

كتب هانى الحوتى

وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وجاء الاتفاق انطلاقا من رغبة مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وقع الاتفاقية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، بمقر جامعة الإسكندرية، وهو ما سيتبعه الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية ستدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، ليس فقط على المستوى النظري بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار في البورصة.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة الإسكندرية، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة سيكون مسئولاً عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

ذكر أن الجامعة من جانبها ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

وعقب التوقيع تم التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بالادخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، كما تم الاتفاق على توفير البورصة فرصة تدريب للطلاب المتميزين خلال الصيف.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، وعدداً من قيادات البورصة المصرية.