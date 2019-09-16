البرلمان العربى يدين تحفظ الحوثيين على ممتلكات رئيس النواب اليمنى و34 نائبا

(أ ش أ)

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمنى و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين فى صنعاء بتهمة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسلامة أراضى الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، وحضور جلسات مجلس النواب اليمنى التى انعقدت فى مدينة سيئون بمحافظة حضر موت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، فى بيان له اليوم، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التى تمارسها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمنى الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وشدد على أن ما قامت به ميليشيا الحوثى الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلمانى الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلةً فى الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفورى والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمنى ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمنى فى مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعى للجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادى المُنتخب من الشعب اليمني، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.