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السجون تخطرها بأمر إحالتها للجنايات..

الاستئناف تتسلم قضية سعاد الخولى لتحديد جلسة " استغلال النفوذ "

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:55 م
الاستئناف تتسلم قضية سعاد الخولى لتحديد جلسة " استغلال النفوذ " سعاد الخولى- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق قضية سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، المتهمة باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع بلغ نحو 900 ألف جنيه، تمهيدا لتحديد جلسة أمام احدى الدوائر الجنائية لنظر القضية.

وأخطرت إدارة السجون المتهمة سعاد الخولى المحبوسة على ذمة قضية رشوة، بقرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وذلك لاستعداد للمحاكمة فور تحديد جلسة لها.

وتضمن ملف القضية المحالة من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ،  مساعد وزير العدل، قرار إحالة المتهمة وتحقيقات هيئة الفحص والتحقيق أادلة الثبوت من أقوال الشهود واعترافات المتهمة بجانب تقارير الخبراء وتحريات الأجهزة الرقابية بشأن ثروة المتهمة ومدى الزيادة الطارئة غير المبررة فى الثروة.

يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كشفت أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وشغلت منصب نائب محافظ الإسكندرية حصلت لنفسها ولذويها "أبنائها" علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتج عن استغلالها لصفتها فى الوظائف سالفة البيان بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة فى ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

 


محكمة استئناف القاهرة

قضية سعاد الخولى

نائب محافظ الإسكندرية

استغلال النفوذ

الكسب غير المشروع

السجون

سعاد الخولى

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