الإمارات والسعودية تقدمان الدفعة الثالثة من القمح للسودان بحجم 200 ألف طن

محمد عبد المجيد

وصلت الدفعة الثالثة، من شحنة القمح المقدمة للسودان من الإمارات والسعودية، والبالغ حجمها 200 ألف طن والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السودانى من هذه السلعة الاستراتيجية.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قال مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية محمد سيف السويدى، فى تصريحات اليوم الاثنين، إن الدعم الغذائى المقدم للشعب السودانى يأتى بتوجيهات من قيادتى الإمارات والسعودية، انطلاقًا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السودانى من الغذاء، وفى إطار الروابط الأخوية التى تجمع الشعب السودانى بالشعبين الإماراتى والسعودى.

وأضاف أن الكميات الموردة اليوم والبالغ حجمها 200 ألف طن ستغطى احتياجات السودان من هذه السلعة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ومن شأنها أن تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى تسعى إليه الحكومة السودانية حاليًا.

كانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا فى شهر أبريل الماضى التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائى السوداني، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر أغسطس الماضي، وشملت الكميات الموردة 140 ألف طن من القمح.