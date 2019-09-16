الإحصاء: 423 مليار جنيه قيمة الأصول الثابتة لشركالت القطاع الخاص

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمـة الأصـول الثابتة لشركات القطاع الخاص، بلغت قيمتها 423.0 مليار جنيه خلال عام 2017، مقابل 318.9 مليار جنيه فى عام 2016، بزيادة 32.6%، موضحا أن هذه الزيادة تركزت فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر، خاصة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

وأوضح الجهاز فى بيان صادر له اليوم الاثنين، حول النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم لعام 2017، أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ للقطاع الخاص، بلغت 59.2 مليار جنيه عام 2017، مقـابل 55.6 مليار جنيه عـام 2016، بنسبة زيادة 6.5%، لافتا إلى أن تلك الزيادة تركزت فى قطاع الإنشاءات، خاصة نشاط تشييد البنايات، وقطاع المعلومات والاتصالات.

كما أشارت البيانات الإحصائية، إلى إيرادات النشاط الجارى للقطاع الخاص، والتى بلغت قيمتها 461.2 مليار جنيـه عام 2017، مقابل 327.3 مليار جنيه فى 2016 بنسبة زيادة 40.9%، موضحا أن هذه الزيادة تركزت فى قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة منتجـات الفلزات القاعدية وقطـاع المعلومات والاتصالات.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن قيمة تكاليف النشاط الجارى للقطاع الخاص، بلغت 504.1 مليار جنيه عام 2017، مقابل 373.2 مليار جنيه فى 2016، بنسبة زيادة 35.1%، تركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية، خـاصة نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى .

فيما بلغت قيمـة أرباح العام (الفائض القابـل للتوزيـع) 41.7 مليار جنيه عام 2017، مقابل31.1 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة 34.1%، تركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيماوية.