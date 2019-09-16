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الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى
القاهرة 25 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 32
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 30
مطروح 23 30
السلوم 22 31
سيوة 20 32
بورسعيد 23 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 22 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 35
نخل 16 32
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 35
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 25 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 34
المنيا 21 34
أسيوط 22 34
سوهاج 25 34
قنا 25 37
الأقصر 23 36
أسوان 26 37
أبوسمبل 25 37
الوادى الجديد 20 36
شلاتين 27 35
ابو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 42
المدينة 27 43
الرياض 27 42
المنامة 31 37
أبوظبى 30 42
الدوحة 30 38
الكويت 26 44
دمشق 14 31
بيروت 25 30
عمان 15 28
القدس 18 26
غزة 22 30
بغداد 26 42
مسقط 28 32
صنعاء 14 27
الخرطوم 27 39
طرابلس 21 28
تونس 21 34
الجزائر 21 27
الرباط 16 26
نواكشوط 26 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


الصغرى العظمى
أنقرة 10 24
اسطنبول 16 26
اسلام اباد 22 34
نيودلهى 27 36
جاكرتا 23 33
بكين 17 26
كوالالمبور 24 31
طوكيو 23 31
أثينا 18 30
روما 16 30
باريس 14 26
مدريد 15 25
برلين 09 30
لندن 11 20
مونتريال 10 20
موسكو 08 15
نيويورك 15 27
واشنطن 20 33

 


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