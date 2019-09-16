الأردن وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

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بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، هاتفيًا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الاتصال ركز على التطورات التى تشهدها المنطقة، حيث أكد العاهل الأردنى أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التى من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذى تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن العاهل الأردنى، موقف فرنسا والاتحاد الأوروبى الداعم لحل الدولتين، مشددًا على أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص.