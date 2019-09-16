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اعرف ما قاله محافظ الأقصر بشأن تطوير المطار ومحطة السكة الحديد والكورنيش

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:00 ص
اعرف ما قاله محافظ الأقصر بشأن تطوير المطار ومحطة السكة الحديد والكورنيش المستشار مصطفي ألهم محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، أن تطوير كورنيش النيل يأتى ضمن مشروعات وخطط "الهوية البصرية" لمحافظة الأقصر والتى تضم تطوير الميادين والشوارع الرئيسية، وتطوير مختلف الخدمات التى تتنقل فيها الأفواج السياحية خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن خطط الهوية البصرية انطلقت بمحافظة الأقصر منذ فترة بالتعاون مع الجامعة الألمانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم خلالها الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة سكك حديد الأقصر، ومطار الأقصر الدولي، كما تم وضع شعار الهوية البصرية على سيارات التاكسى بالمحافظة حالياً، وكذلك عربات الحنطور التى يعشقها السياح ويتوافدون عليها يومياً خلال زيارة الأقصر.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه سيتم الانتهاء من كورنيش النيل الشرقى قبل دخول الموسم السياحى الشتوى الحالي، كما قام مؤخراً وفد من رجال القوات المسلحة برفقة قيادات مجالس المدن لتفقد منطقة الكورنيش بالبر الغربى للبدء فى تطويره خلال الفترة المقبلة، وتم الإتفاق أيضاً على تطوير المراسى النيلية لخدمة الفنادق العائمة بصورة أكبر بالموسم السياحى الشتوي.

 

 


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الهوية البصرية بالاقصر

تطوير كورنيش الاقصر

تجديد كورنيش النيل بالاقصر

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