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اعتقال أخطر زعيم لجماعات الاتجار فى المخدرات بالبرازيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:09 م
اعتقال أخطر زعيم لجماعات الاتجار فى المخدرات بالبرازيل الشرطة البرازيلية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت الشرطة البرازيلية، إلقاء القبض على زعيم إحدى أخطر منظمات تهريب المخدرات عبر الأطلسى، والتى تسمى ."PCC" 

ووفقا لشبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية، فقد ألقى القبض على أندريه دى أوليفيرا ماسيدو، فى قصره فى منتجع أنجرا دوس ريس فى ريو دى جانيرو على أيدى شرطة ساو باولو فى عملية مشتركة بين الولايات البرازيلية لاستيلائه على طائرتى هليكوبتر وسفن قيمتها 1.7 مليون دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن العملية تم إطلاقها أمس الأحد، من قبل وكلاء الاستخبارات فى عدد من الولايات البرازيلية، ونشرت الشرطة عدد من الصور لإثبات القبض على ماسيدو.

وقال مفوض الشرطة البرازيلية فابيو بينهيرو لوبيس، الذى كان يتتبع مكان ماسيدو، إن المشتبه به سافر كثيرًا وتم التعرف عليه بعد شراء سفن باهظة الثمن.

وقال بينهيرو، "إنه سافر فى جميع أنحاء البرازيل وكان يعيش فى هولندا فى مرحلة ما"، ومطلوب من قبل الانتربول منذ 2013، يعمل مع منظمة المافيا  Ndrangheta  لتوزيع الكوكايين فى أوروبا عبر ساحل ريو ساو باولو.

وتعتبر PCC منظمة إجرامية شكلها سجناء فى نظام السجون القاتل فى البرازيل، ويقول المحققون إن الجماعة الإجرامية تضم أكثر من 11000 عضو.


البرازيل

تجارة المخدرات

الاستخبارات البرازيلية

اخبار البرازيل

اخطر تاجر مخدرات فى البرازيل

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