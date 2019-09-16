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اضبط مخالفة.. ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا ويبدد الثروة المائية (صور)

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا ويبدد الثروة المائية (صور) ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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تشهد ترعة برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، كارثة بيئية، بسبب تغطية ورد النيل الترعة بالكامل لمسافات طويلة، دون أى تدخل من مسئولى الرى لتطهير الترعة حفاظا على الثروة المائية.

ورصد " اليوم السابع" تغطية مياه الترعة بورد النيل، دون أى تحرك من مسئولى الرى لتطهيرها، واشتكى الأهالى من عدم قيام مديرية الرى بتطهير الترعة من المخلفات وورد النيل، وهو ما تسبب فى عدم وصول المياه لنهايات الترع لرى الأراضي، وهو ما يضطرهم لاستخدام مياه المصرف والآبار الارتوازية للرى كبديل لمياه الترعة، مطالبين محافظ الغربية بالتدخل لوضع حل لهذه المشكله حفاظا على أراضيهم من البوار.

 

 

ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا (1)
ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا 
ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا (2)
ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا 
ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا (3)
ورد النيل يغطى ترعة برما بطنطا 
 
 
 

 


محافظ الغربيه

ورد النيل

برما

رى الغربيه

تلوث المياه

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