اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر بلدة القلج بالقليوبية.. والأهالى: "مش عارفين نمشى"

القليوبية - فريق المحافظات

اشتكى أهالى بلدة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسب محاصرة القمامة شوارع البلدة والمنطقة المجاورة لشريط السكة الحديد فى ظل غياب المسؤولين.

وقال أحمد عبد السميع، أحد أهالي البلدة أن القمامة حاصرت شوارع البلده، بجانب التفاف الحشرات والكلاب الضالة عليها، حتي امتدت تلك أكوام القمامة إلى شريط السكة الحديد.

وأضاف أن القمامة من كثرتها أصبحت تعيق حركة مرور المواطنين بالشوارع، أو عند مرور شريط السكة الحديد في ظل غياب تام من المسؤولين بمجلس المدينة.

وطالب الأهالى المسؤولين بالوحدة المحلية بالقلج، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بضرورة نظافة شوارع البلدة، وشريط السكة الحديد من القمامة، حرصًا على حياة المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالى.



القمامة تحاصر بلدة القلج



القمامة تحاصر بلدة القلج