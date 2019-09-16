ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 1% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحاً 77.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7827.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3657.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الإنتاج الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.75%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 4.52%، ثم الأهلى بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "سابتكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.64% ثم الكيميائية بنسبة 5.57%، ثم أميانتيت بنسبة 5.53%.