سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الشركات الأوروبية يحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:14 م
اتحاد الشركات الأوروبية يحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت إحدى روابط الشركات الأوروبية اليوم الاثنين، من الضرر الجسيم الذى سيسببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، وذلك قبل ساعات من المحادثات المقررة بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر.

وقال ماركو بيرير رئيس اتحاد الشركات الأوروبية حسبما نقلت "الرؤية" الإماراتية، إن "الخروج دون اتفاق هو وصفة لكارثة ويجب استبعاد هذا الخيار نهائياً، مضيفاً أنه سيكون مضراً جداً بكل الأطراف.

وأضاف بيرير فى بيان أن خروج بريطانيا دون اتفاق سيؤدى إلى خسارة هائلة للمواطنين والشركات فى بريطانيا وفى القارة الأوروبية أيضاً، مضيفاً أن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة ستؤثر فى العلاقات المستقبلية أيضاً.

وقال بيرير إنه من الأفضل تأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لحين التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر تنفيذ قرار الخروج فى مارس الماضى لكن تم تأجيل التنفيذ بسبب تعثر الوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

يذكر أن "اتحاد الشركات الأوروبية" هو مظلة تضم اتحادات الصناعات فى دول الاتحاد الأوروبى.

 


اتحاد الشركات الاوروبيه

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: الخطوط العريضة لأى اتفاق على "بريكست" أصبحت واضحة الآن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:19 ص

وزيرة الداخلية البريطانية: منذ تكليفى بمهام الوزارة ينصب التركيز على "بريكست"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:20 م

استمرار فوضى بريكست قبل 46 يوما من الموعد النهائى للخروج.. جونسون يعرب عن تفاؤله وسط ترقب أوروبى قبل اجتماع لوكسمبورج الإثنين.. الانقسامات تعرقل "داونينج ستريت".. ووزيرة: سأصوت بالبقاء حال إجراء استفتاء ثان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص

جونسون يعرب عن تفاؤل "حذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق يخص "بريكست"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:10 م

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: استمعنا لأفكار بريطانيا عن بـ"بريكست"

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة