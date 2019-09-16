اتحاد الشركات الأوروبية يحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق

وكالات الأنباء

حذرت إحدى روابط الشركات الأوروبية اليوم الاثنين، من الضرر الجسيم الذى سيسببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، وذلك قبل ساعات من المحادثات المقررة بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر.

وقال ماركو بيرير رئيس اتحاد الشركات الأوروبية حسبما نقلت "الرؤية" الإماراتية، إن "الخروج دون اتفاق هو وصفة لكارثة ويجب استبعاد هذا الخيار نهائياً، مضيفاً أنه سيكون مضراً جداً بكل الأطراف.

وأضاف بيرير فى بيان أن خروج بريطانيا دون اتفاق سيؤدى إلى خسارة هائلة للمواطنين والشركات فى بريطانيا وفى القارة الأوروبية أيضاً، مضيفاً أن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة ستؤثر فى العلاقات المستقبلية أيضاً.

وقال بيرير إنه من الأفضل تأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لحين التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر تنفيذ قرار الخروج فى مارس الماضى لكن تم تأجيل التنفيذ بسبب تعثر الوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

يذكر أن "اتحاد الشركات الأوروبية" هو مظلة تضم اتحادات الصناعات فى دول الاتحاد الأوروبى.