إيران: لا اجتماع بين روحانى وترامب فى الأمم المتحدة

ذكر التلفزيون الإيراني أن طهران قالت اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أبقى البيت الأبيض أمس الأحد على احتمال عقد لقاء من هذا القبيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "لا يوجد شيء من هذا القبيل (اجتماع ترامب وروحاني في نيويورك) على جدول أعمالنا، ولن يحدث".

ورفض موسوي تصريحات السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام التي طالب فيها الولايات المتحدة بأن "تضع على الطاولة هجوما على مصافي النفط الإيرانية" بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية يوم السبت التي أعلن الحوثيون المتحالفون مع طهران المسؤولية عنها، وقال موسوي إن تلك التصريحات "هراء".