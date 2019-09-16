إندونيسيا: اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات التي نتج عنها أدخنة سميكة وضارة حول جنوب شرقى القارة الأسيوية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية "ديدى براشيتو" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، : "إن الشرطة سلمت التحريات التى أرجتها على 23 شخصًا من المشتبه بهم إلى النائب العام الأسبوع الماضى"، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم التحريات حول 45 شخصًا أخرًا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، ولا يزال التحقيق جاريًا بشأن باقى المشتبه بهم.

وأضاف "براشيتو" أن المشتبه بهم اعتقلوا من 6 محافظات، وكانوا قد أعلنوا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، مشيرًا إلى أنه يبلغ إجمالي تعداد سكان المحافظات الست أكثر من 23 مليون نسمة.. منوهًا بأن المشتبه بهم ربما يتم محاكمتهم وفقًا لقانون حماية البيئة، حيث يواجهون عقوبة السجن لعشر سنوات بسبب إشعال الحرائق.

وكانت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث قد أعلنت، أمس الأحد، أن 99% من المواقع المشتعلة ناتجة عن حريق متعمد، مشيرة إلى أن نحو 42 مروحية ألقت 240 مليون لتر من المياه؛ لإطفاء الحرائق، كما نشرت السلطات الإندونيسية أكثر من 9 آلاف رجل إنقاذ لإطفاء أكثر من 700ر328 هيكتر.

وتشهد كل من "إندونيسيا - ماليزيا – سنغافورة" حرائق غابات كل عام على يد أصحاب المزارع والحيازات الصغيرة من أجل تطهير الأرض وتجهيزها للزراعة.

يذكر أن ضعف الرؤية الناتجة عن أدخنة حرائق الغابات أدت إلى إرجاء مواعيد رحلات الطيران في إندونيسيا وماليزيا، كما دفعت السلطات فى البلدين إلى غلق المدارس فى بعض أجزائهما.