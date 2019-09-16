سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا: اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:05 م
إندونيسيا: اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات التي نتج عنها أدخنة سميكة وضارة حول جنوب شرقى القارة الأسيوية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية "ديدى براشيتو" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، : "إن الشرطة سلمت التحريات التى أرجتها على 23 شخصًا من المشتبه بهم إلى النائب العام الأسبوع الماضى"، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم التحريات حول 45 شخصًا أخرًا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، ولا يزال التحقيق جاريًا بشأن باقى المشتبه بهم.

وأضاف "براشيتو" أن المشتبه بهم اعتقلوا من 6 محافظات، وكانوا قد أعلنوا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، مشيرًا إلى أنه يبلغ إجمالي تعداد سكان المحافظات الست أكثر من 23 مليون نسمة.. منوهًا بأن المشتبه بهم ربما يتم محاكمتهم وفقًا لقانون حماية البيئة، حيث يواجهون عقوبة السجن لعشر سنوات بسبب إشعال الحرائق.

وكانت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث قد أعلنت، أمس الأحد، أن 99% من المواقع المشتعلة ناتجة عن حريق متعمد، مشيرة إلى أن نحو 42 مروحية ألقت 240 مليون لتر من المياه؛ لإطفاء الحرائق، كما نشرت السلطات الإندونيسية أكثر من 9 آلاف رجل إنقاذ لإطفاء أكثر من 700ر328 هيكتر.

وتشهد كل من "إندونيسيا - ماليزيا – سنغافورة" حرائق غابات كل عام على يد أصحاب المزارع والحيازات الصغيرة من أجل تطهير الأرض وتجهيزها للزراعة.

يذكر أن ضعف الرؤية الناتجة عن أدخنة حرائق الغابات أدت إلى إرجاء مواعيد رحلات الطيران في إندونيسيا وماليزيا، كما دفعت السلطات فى البلدين إلى غلق المدارس فى بعض أجزائهما.


اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

حرائق غابات

الشرطه الاندونيسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تشارك فى تدريبات مشتركة لحفظ السلام فى إندونيسيا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:29 ص

صور.. العالم هذا المساء.. صدامات عنيفة بين متظاهرى السترات الصفراء والشرطة الفرنسية.. رجال الإطفاء تكافح حرائق الغابات فى إندونيسيا.. سكان سان خافيير الإسبانية ينظفون منازلهم من آثار الفيضانات

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:00 م

رجال الإطفاء تكافح حرائق الغابات فى إندونيسيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:56 م

أحداث العالم هذا الأسبوع × 100 صورة.. ترامب وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على ضحايا 11 سبتمبر فى ذكراهم الـ18.. إندونيسيا تشيع جثمان رئيسها الأسبق يوسف حبيبى بجنازة رسمية..وتفريق المحتجين فى هونج كونج بقنابل الغاز

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة