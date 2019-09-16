إطلاق أول مؤتمر اقتصادى عن الاستثمار فى مصر .. الاثنين القادم

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن الإعداد لأول مؤتمر اقتصادى متكامل لدعم الاستثمار فى مصر، بالشراكة مع جمعية رجال أعمال إسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال فى 23 سبتمبر الجارى.

قال المهندس مجدالدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعيه رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن التعاون بين الجمعيات الثلاثة فى تنظيم المؤتمر يهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر جمعية رجال الأعمال اليوم، للإعلان عن مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر - رؤيه مجتمع الأعمال" بحضور محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية وبسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأشاد المنزلاوى بالتعاون بين الجمعيات الثلاثه، مشيرا الى تمثيل مؤسسة التصنيف الدولى موديز فى جلسات المؤتمر بجانب دعوة الجهات الدوليه المحايده يحقق المرجو منه.

وأكد المنزلاوى، أن مؤسسة موديز ستقدم عرض عن الوضع الاقتصادى بمصر بجانب عدة جلسات تبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الدوله التنموية وإرسال رساله للمستثمرين بالعالم حول قدرة الاقتصاد المصرى وجاذبيته، وسبل دعم بئيه الأعمال وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه.

من جانبه أكد المهندس محمد صبرى رئيس جمعيه رجال أعمال إسكندريه، أن المؤتمر سيعقد فى 23 سبتمبر الجارى، ويهدف لدعم الاستثمار بمصر ومناخ الأعمال والأدوات التى تمتلكلها الدوله بالشراكه مع القطاع الخاص.

وأكد صبري، أن المؤتمر سوف يستعرض موشر "إصلاح 1و2" الخاص بالجمعيه والذى يقيس قدرات القطاعات الصناعيه ومؤشرات أداء الأعمال والإجراءات والتشريعات المحفزة لنمو الشركات وتحسين الاقتصاد القومي.

وأشار صبري، أن الجلسه الأولى بالمؤتمر ستتطرق إلى رفاهيه الشعوب وخلق الثروات التى تتيح تحقيق العداله الاجتماعيه، ودور القطاع الخاص لتحقيق ذلك من خلال خطط طويلة وقصيرة الاجل.

ونوه صبري، أن العنصر البشرى أحد أهم المقومات الاقتصادية التى سيركز عليها المؤتمر وبحث الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص فى تدريب وتطوير القدرات الإنتاجية من أجل خلق جيل قادر على إحترام الدولة وحب الوطن وتعزيز ثقافه العمل وخلق القيم داخل المواطن.

وأشار صبرى أن القطاع الخاص المصرى عليه دور وواجب وطنى للمساهمة فى التنميه الاقتصاديه وعليه مراجعه دوره داخل الدوله وتحسين قدراته التنافسية ورفع قدته الانتاجية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص على استعداد لتظيم قدراته التنافسية والدخول فى قطاعات متعدده مثل التعليم والصحه والصناعة وغيرها للتنميه الاقتصاد المصري.

من ناحيته قال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن إتاحه التعاون بين الجمعيات الثلاثه سينعكس ايجابيا على الاستثمار بمصر وسبل دعم قطاع الأعمال.

وأكد الشنوانى، أن جمعية شباب الأعمال سيشارك بجلسه خاصة عن الثورة الصناعيه الرابعه بالاعتماد على المشاريع التكنولوجية وبحث سبل توطينها فى مختلف الصناعات المصريه مستقبلا، وهى خطوه هامه للاقتصاد المصرى والصناعه والاستثمار.

وأشار الشنوانى، أنه سيتم إرسال التوصيات للحكومه للنظر فى رؤيه رجال الأعمال بالكامل حول أهم سبل دعم الاستثمار ودور القطاع الخاص به.

وقال جمال أبو على الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الوصول للعالميه يتسدعى الاستعانة بالثورة الصناعية الرابعه فى كل مناحى الصناعه المصريه، فى ظل اعتماد العالم على صناعة التكنولوجيا.

وأكد أبو على أن تأهيل دخول مصر بقوة للثورة الصناعيه الرابعة، تتوقف على مدى قدره الحكومه والقطاع الخاص للتحول التكنولوجى فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها ومواكبة التقدم التكنولوجى عالميا.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جميعة رجال أعمال اسكندريه، أن الاقتصاد المصرى نجح فى عده اختبارات هامه على مدار السنوات الماضية، مشيرا الى ان هناك مؤشرات هامة تقوم بها جمعية رجال أعمال اسكندريه لرصد المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد فى مجالات مختلفه وسبل حلها ويتم عرضها بالحلول على الحكومه.

ولفت الى ان الجمعية تمتلك مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب لدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى لدعم الاقتصاد ودور القطاع الخاص وقدرته على التنميه بالتعاون مع الحكومه.

من ناحيته قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعيه رجال الاعمال المصريين، أن هناك ضروره للتعاون بين مجتمع الأعمال لتعزيز سبل دعم الاستثمار والصناعه بمصر مستقبلاً، بالاضافه إلى أن هناك دور حيوى للإعلام فى دعم مثل تلك المؤتمرات.

من جانبها قالت مديحه نصر المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المشاركة فى تنظيم المؤتمر يعد بداية ونطلاقه قويه للجمعيات الثلاثه لخدم الاقتصاد القومى وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة وتنفيذ خطط ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضافت نصر، أن التعليم هو محور حيوى وهام لتطوير سبل الاقتصاد والاستثمار وجلسه شباب الأعمال " تتبلور حول التعليم وسبل دعمه لدعم الصناعه والاقتصاد بمصر.