سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إضراب 50 ألف من العاملين بجنرال موتورز بعد فشل الاتفاق بشأن تحسين أوضاعهم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:38 ص
إضراب 50 ألف من العاملين بجنرال موتورز بعد فشل الاتفاق بشأن تحسين أوضاعهم جنرال موتورز
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخل ما يقرب من 50 ألف من العاملين فى عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز فى إضراب بدءا من متصف ليل الإثنين، بعدما فشلت المفاوضات بين النقابة المتحدة للعاملين بصناعة السيارات والشركة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن النقابة أعلنت عن خططها لتنظيم إضراب على الصعيد الوطنى فى الولايات المتحدة ظهر أمس الأحد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق قبل حلول الموعد المحدد بمنتصف الليل، ويعد هذا أول إضراب وطنى للنقابة المتحدة للعاملين بالسيارات منذ عام 2007.

ورغم أن المحادثات مستمرة منذ يوليو الماضى عندما التقى مسئولو النقابة بقادة جنرال موتورز من أجل تجديد الاتفاق القائم منذ عام 2015، فإن الطرفين لا يزالا منقسمين حول العديد من القضايا الرئيسية، وقالت نقابة العاملين بصناعة السيارات إنها تهدف إلى تأمين أجور عادلة ورعاية صحية ممكنة وأمن وظيفى أفضل من بين أشياء أخرى.

وقال نائب رئيس النقابة تيرى ديتس فى بيان أمس الأحد: "نحن نواجه نقف مع جنرال موتورز عندا يحتاجوننا.. والآن نحن نقف معا متحدين ومتضامنين من أجل أعضاءنا وعائلاتهم ومجتمعاتهم التى يعيشون ويعملون فيها".

من جانبها، قالت جنرال موتورز إنه عرضت توفير أكثر من 5400 فرصة عمل وإضافة حوإلى 7 مليار دولار من الاستثمارات وتنفيذ خطط تحسينات من أجل مشاركة الأرباح والرعاية الصحية.

وتم إعطاء إشارة الضوء الأخضر لبدء الإضراب فى ديترويت أمس، الأحد، أثناء اجتماع  لاتحاد العاملين بصناعة السيارات حضره قرابة 200 شخص تجمعوا من سبع ولايات على الأقل، والذين صوتوا لصالح الخطة بحسب ما قال المتحدث باسم الاتحاد بريان روثنبيرج لواشنطن بوست.

ولفت المتحدث إلى وجود العديد من العاملين فى التصنيع والإمداد من خارج جنرال موتورز والذين يمكن أن يتأثروا بشدة لو تم إغلاق المصانع، لكنها تضحية تستحق ذلك.


جنرال موتورز

اضراب العاملين بصناعة السيارات

صناعة السيارات الامريكية

نقابة العاملين بصناعة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنرال موتورز وجوجل.. شراكة جديدة لقيادة أكثر متعة.. عملاق السيارات الأمريكية تختار التعاون مع "ألفابت" بعد عروض من شركات عدة من بينها "أمازون".. و2021 موعد ظهور أول سيارة مزودة بأنظمة محرك البحث الشهير

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 08:15 م

رئيس"جنرال موتورز": لقائى مع ترامب "مثمرا وقيما"

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 01:22 م

جوجل تهزم أمازون وتفوز بشراكة خاصة مع جنرال موتورز .. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 01:17 م

ترامب يطالب رئيسة جنرال موتورز بفتح مصنعها بأوهايو أو بيعه

الإثنين، 18 مارس 2019 02:29 م

جنرال موتورز تحذر موظفيها فى البرازيل من الخسائر وخطة للعودة للربحية

السبت، 19 يناير 2019 07:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة