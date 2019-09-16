إصابة 3 أشخاص أثر وقوع حريق داخل منزل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق بأحد المنازل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة .

كان اللواء جمال القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة أثر حدوث حريق داخل شقة بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.