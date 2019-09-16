إحباط تهريب 200 قرص مخدر عبر مطار الأقصر

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على راكب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بميناء الأقصر الجوى وبحوزته 200 قرص مخدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

وضبط قسم البحث الجنائى بإدارة شرطه ميناء الأقصر الجوى (أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى القاهرة.. وبحوزته (200 قرص مخدر مختلف الأنواع ) كان يخفيها داخل عبوتى أدوية بحقيبة ضمن أمتعته، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.