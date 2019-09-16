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إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من أجنبية أثناء توصيلها المطار

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:32 م
إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من أجنبية أثناء توصيلها المطار مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، سرق 3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهبية، من سيدة أجنبية، أثناء توصيلها لمطار القاهرة. 
 
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بعرض مشغولات ذهبية للبيع، بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالانتقال والفحص تم ضبطه، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات") وبحوزته (3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية).
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بأنه حال عمله كسائق بإحدى شركات الأجرة، ورد إليه طلب توصيل عبر تطبيق الشركة من أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لمطار القاهرة، وحال وصوله تقابل مع إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية، قامت بتسليمه الحقائب المشار إليها، فاستغل عودتها للفندق لإنهاء إجراءات إقامتها، واستولى على الحقائب وفر هارباً.
 
أمكن التوصل إلى المجنى عليها ومقيمة بالدولة التى تحمل جنسيتها، وتم التواصل مع معها هاتفياً، وقررت بقيامها بالسفر، وأقرت بعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة لتأخرها عن موعد الطائرة المقرر، وبسرد المضبوطات عليها تليفونياً تعرفت عليها.

مطار القاهرة

عقوبة السرقة

سرقة خليجية فى قصر النيل

مشغولات ذهبية

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