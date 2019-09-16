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إجراء 1652 عملية إزالة مياه بيضا وتصحيح إبصار بالشرقية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:49 م
إجراء 1652 عملية إزالة مياه بيضا وتصحيح إبصار بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم إجراء 1652 عملية إزالة مياه بيضا وتصحيح إبصار أجريت عبر مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة ومراكز طبية خاصة، خلال 6 أشهر ماضية .

أوضح محافظ الشرقية، أن مديرية الصحة أجرت 541 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد الزقازيق،  وكذلك 111 عملية مياه بيضاء بمستشفى فاقوس المركزى، هذا بخلاف عمليات تصحيح الإبصار والحول والانفصال الشبكى وعيوب القرنية، وذلك منذ مارس حتى سبتمبر 2019 .

وقدم محافظ الشرقية الشكر لكل من ساهم بالدعم فى هذا المشروع سواء بإجراء العمليات الجراحية أو التبرعات النقدية فى سبيل تخفيف حده المعاناة عن المرضى وسرعة إجراء العمليات لهم.

ومن جانبه أشار الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع شملت إجراء 500 عملية مياه بيضاء من إجمالى 2000 عملية مستهدف تنفيذهم فى المراحل الأربعة على مدار 3 سنوات .

أشاد رئيس الجامعة بمشاركة ودعم محافظة الشرقية لهذا المشروع، مقدماً الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين والمراكز الطبية الخاصة والتى ساهمت مع جامعة الزقازيق فى إجراء عمليات المياه البيضاء فى مشروع الإبصار حق لكل مواطن، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ 1500 عملية على ثلاث مراحل متعاقبة ليتم بذلك تحقيق المستهدف من المشروع .


الشرقية

اخبار الشرقية

عمليات المياه البيضا

جامعة الزقازيق

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