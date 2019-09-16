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أورسا سبيس سيستمز : مخزون الخام السعودى 73.1 مليون برميل أوائل سبتمبر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:01 م
أورسا سبيس سيستمز : مخزون الخام السعودى 73.1 مليون برميل أوائل سبتمبر النفط السعودى
رويترز

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 قالت أورسا سبيس سيستمز لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات إن مخزون النفط الخام في السعودية الذي رصدته أوائل سبتمبر أيلول الجاري بلغ 73.1 مليون برميل موزعة بين ثلاثة مواقع تخزين رئيسية.
 
وقالت المملكة إنها ستكون قادرة على الوفاء بطلبات عملائها، بعد الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو يوم السبت، وذلك لوفرة المخزون لديها لكن بعض التسليمات تعطلت.
 
وأضافت الشركة أنها لاحظت في الخامس من سبتمبر تخزين 39.2 مليون برميل، بما يعادل نحو 60 % تقريبا من طاقة الصهاريج في مرفأ رأس تنورة التصديري الرئيسي.
 
وأوضحت أن المخزون في رأس تنورة دار بين 35 و45 مليون برميل على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.
 
ورصدت الشركة 31.1 مليون برميل في ينبع في التاسع من سبتمبر  و2.8 مليون برميل في الخفجي في الخامس من سبتمبر.
 
وأوضحت أن المخزون كان يعادل نحو 60 % من طاقة الصهاريج في ينبع ونحو 25 % في الخفجي. وأضافت أن متوسط المخزون في ينبع بلغ 27.1 مليون برميل على مدار العام المنقضي.
 
تستخدم أورسا التي مقرها الولايات المتحدة شبكة من الأقمار الصناعية لمراقبة مخزونات النفط العالمية وغيرها من مرافق البنية التحتية المهمة.

النفط السعودى

الأقمار الصناعية

طاقة الصهاريج

مخزونات النفط العالمية

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