أمين عام مجلس التعاون يجتمع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

اجتمع معالى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، مع المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA" كورنيل فيروتا .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مختلف المجالات التى من شأنها تعزيز قدرات دول مجلس التعاون فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية، والاستفادة من خبرات الوكالة فى مجال الرقابة والتفتيش والوقاية وتطبيق معايير الأمان فى استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية.

وأشاد الأمين العام بالجهود الحثيثة التى تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول ورفع مستوى التأهب لديها للتصدى ومواجهة الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوكالة في متابعة الرقابة والتفتيش والتأكد من التزام الدول المعنية بالاتفاقات والمواثيق الدولية.

حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد الغيلاني والوفد المرافق للأمين العام.