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أمين عام أوبك : أوضاع النفط تحت السيطرة والسعودية تتعامل بشفافية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:01 م
أمين عام أوبك : أوضاع النفط تحت السيطرة والسعودية تتعامل بشفافية اجتماعات أوبك - أرشيفية
وكالات

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أكد أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو أن السعودية في تواصل مع المنظمة، والوضع تحت السيطرة بشأن إمدادات النفط.

وقال باركيندو اليوم، الاثنين، إن "الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماع عاجل لأوبك والسعودية تتعامل بشفافية".

وأضاف: "أنا في بغداد والحكومة العراقية أكدت لي التزامها بالاتفاق".

وقال مصدر بأوبك لرويترز، إن أمين عام المنظمة بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين بعد هجمات على منشآت نفط سعودية، وأضاف المصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن "احتواء السعودية للوضع" واتفقا على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر أنه عقد اجتماع طارئ لأوبك وحلفائها "غير مطروح للبحث" حالياً، بعد هجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى انخفاض إنتاج المملكة النفطي بواقع النصف.


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