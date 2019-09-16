أمن المنافذ يحبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (3) قضايا تهريب، وكانت المضبوطات (ملابس أجنبية – عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيهاً).

وأحبطت أجهزة الأمن (3) قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة إثنان وخمسون ألف جنيه، فضلاً عن ضبط (26) قضية جنائية (انتهاء مدة التصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات سائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، وضبط (1270) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (222) حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتى تهريب مواد مخدرة، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.