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ألمانيا: السحب من احتياطيات النفط قرار مشترك لوكالة الطاقة الدولية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:51 م
ألمانيا: السحب من احتياطيات النفط قرار مشترك لوكالة الطاقة الدولية نفط_أرشيفية
رويترز

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قالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية في مطلع الأسبوع وإن أي قرار بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يجب أن يكون بالاشتراك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "نراقب الوضع عن كثب وإمدادات النفط في ألمانيا غير متأثرة في الوقت الحالي".

و"بناء على ما لدينا من معلومات وما تلقيناه من السعوديين، المصافي ستُغلق لعدة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين ونفترض أنه لن يكون لهذا أثر مستمر على إمدادات النفط العالمية".

وأضافت "قرار السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية يجب أن يتم اتخاذه على نحو مشترك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية وفي الوقت الراهن لا يخضع هذا الأمر للدراسة".


احتياطيات النفط الاستراتيجية

النفط العالمى

النفط

رويترز

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