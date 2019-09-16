ألسن عين شمس تستقبل وفد طلابى صينى لدراسة اللغة العربية

اسقبلت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، وفد طلابى صينى، لدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقالت الدكتورة علا عادل، وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية، إن الكلية استقبلت 11 طالب صيني صباح اليوم إلي مقر الكلية للدراسة في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأكدت أن وصول الطلاب الصينيين للدراسة بالكلية جاء ليتوج المجهودات التي بذلتها الكلية خلال العام الماضى، و المردود الإيجابي من الخمس طلاب الصينيين الذين اتموا دراستهم للغة العربية بالكلية العام الماضى، وفقا للاتفاقية المبرمة بين جامعتى عين شمس وشنغهاى للدراسات الدولية.

وأكدت عادل على أن إدارة الكلية تعى تماما حجم المسئولية الموكلة إليها؛ من خلال دورها الرائد فى تصدير ثقافتنا العربية إلى بلدان العالم إلى جانب تعريب العلوم والثقافات العالمية وإدخالها فى مصر لتحقيق أقصى استفادة منها.