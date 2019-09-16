أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة قناة السويس يزورون مدينة الجلالة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بجامعة قناة السويس،ميدانية لمدينة ومنتجع الجلالة، تفقدوا خلالها المدينة ومعالمها، ومصنع الرخام، وذلك باعتبار أن المدينة والمنتجع أحد المشروعات القومية والتنموية التى نفذتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق مستقبل أفضل للشعب المصرى.

وأعرب وفد الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، وقام بالتعاون مع مدير إدارة التربية العسكرية ونيابة عن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس بتقديم درع الجامعة للواء أركان حرب المشرف العام على المشروع.

وذلك تعبيرا عن احترام وتقدير الجامعة وقياداتها للجهد المبذول، وعلى حسن الاستقبال والضيافة، وتم تنظيم الزيارة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وتحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة.