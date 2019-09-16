سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة قناة السويس يزورون مدينة الجلالة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:29 م
أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة قناة السويس يزورون مدينة الجلالة جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بجامعة قناة السويس،ميدانية لمدينة ومنتجع الجلالة، تفقدوا خلالها المدينة ومعالمها، ومصنع الرخام، وذلك باعتبار أن المدينة والمنتجع أحد المشروعات القومية والتنموية التى نفذتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق مستقبل أفضل للشعب المصرى.

وأعرب وفد الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، وقام بالتعاون مع مدير إدارة التربية العسكرية ونيابة عن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس بتقديم درع الجامعة للواء أركان حرب المشرف العام على المشروع.

وذلك تعبيرا عن احترام وتقدير الجامعة وقياداتها للجهد المبذول، وعلى حسن الاستقبال والضيافة، وتم تنظيم الزيارة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وتحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

 


الاسماعيليه

جامعه قناه السويس

اعضاء هيئة التدريس

منتجع الجلالة

وفد جامعة قناة السويس

مدينة الجلالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة