أطعمة تزيد من فرص إصابتك بالإسهال..اعرفها

فاطمة ياسر

يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بالإسهال، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الجسم العديد من العناصر التي يحتاجها يوميا، ويصاب الشخص بالإسهال نتيجة لتناول بعض الأطعمة المسببة لذلك، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقا لموقع "webmed" الطبي.

والإصابة بالإسهال من الأمور التي تشير إلي وجود اضطراب ما في المعدة، أو نتيجة للتعرض لعدوي بكتيرية أو فيروسية، حيث يحاول الجسم إخراجها وتطهير وتنظيفه عن طريق البراز السائل "الإسهال"، وهناك بعض الأطعمة التي تزيد من هذه المشكلة ومنها:

-الأطعمة الحارة، فهي تتسبب في حدوث اضطرابات هضمية وغازات وانتفاخات ولذا يجب تجنب تناول هذا النوع من الأطعمة.

-الإكثار من تناول السكريات يتسبب في الإصابة بالإسهال بشدة، ولذا عليك تناول الفواكه بدلا من تناول الحلويات بكثرة.

-الحليب ومشتقاته، يعد من أسباب الزيادة في التعرض والإصابة بالإسهال، ولذا عليك التقليل من تناول هذه الأطعمة خلال هذه الفترة التي أنت مصاب بها تجنب لإطالة فرص الإصابة بالإسهال.

-القهوة والنسكافية، أي المشروبات الغنية بالكافيين لها دور كبير في الإصابة بالإسهال، ولذا عليك القليل منهم.

-الأطعمة السريعة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية وكثيرة الدهون، ولذا عليك التقليل من هذا الأمر بتجنب تناول الوجبات السريعة.

وأخيرا علي الأشخاص المصابون بالإسهال ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنها تساهم في تنظيف الجسم، مع تناول البطاطس المسلوقة لأنها تعمل علي الإمساك بالبطن والحد من التعرض للإسهال.