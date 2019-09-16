أسهم وول ستريت تتراجع بعد هجمات السعودية

(رويترز)

انخفضت بورصة الأسهم الأمريكية "وول ستريت" عند فتحها، اليوم الاثنين، إذ تسبب هجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام مطلع الأسبوع فى تعطل 5% من الإمدادات العالمية، وأضافت إلى مخاوف حيال النمو العالمى، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من 10% فى أسعار النفط.

وأنخفض المؤشر داو جونز الصناعى 73.46 نقطة، أو 0.27 بالمئة، ليبلغ 27146.06 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.98 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 2996.41 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 8121.64 نقطة.