سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تهبط بفعل هجمات السعودية وبيانات ضعيفة من الصين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:42 ص
أسهم أوروبا تهبط بفعل هجمات السعودية وبيانات ضعيفة من الصين الأسهم الأوروبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب هجمات على منشآت سعودية للنفط الخام وبيانات ضعيفة من الصين.

وتسببت الهجمات التي شُنت باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت في خفض إمدادات النفط العالمية بأكثر من 5%، مما رفع أسعار الخام بما يصل إلى 19 % ودفع مؤشر النفط والغاز للارتفاع 3%.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران، إذ نزلت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت بأكثر من 4%.

وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ الاقتصادي للصين في أغسطس، إذ نما الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة في 17 عاما ونصف العام في ظل تزايد الضغط التجاري من الولايات المتحدة وتراجع الطلب المحلي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %  مع تراجع الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.6 %.

وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أقل الخسائر، إذ تراجع 0.07%، مدعوما بارتفاع في أسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.


الأسهم الأوروبية

النفط

أسعار النفط

النفط العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة