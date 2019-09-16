أسهم أوروبا تهبط بفعل هجمات السعودية وبيانات ضعيفة من الصين

رويترز

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب هجمات على منشآت سعودية للنفط الخام وبيانات ضعيفة من الصين.

وتسببت الهجمات التي شُنت باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت في خفض إمدادات النفط العالمية بأكثر من 5%، مما رفع أسعار الخام بما يصل إلى 19 % ودفع مؤشر النفط والغاز للارتفاع 3%.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران، إذ نزلت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت بأكثر من 4%.

وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ الاقتصادي للصين في أغسطس، إذ نما الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة في 17 عاما ونصف العام في ظل تزايد الضغط التجاري من الولايات المتحدة وتراجع الطلب المحلي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع تراجع الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.6 %.

وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أقل الخسائر، إذ تراجع 0.07%، مدعوما بارتفاع في أسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.