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أسقف وسط القاهرة يعود لدروس الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية اليوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
أسقف وسط القاهرة يعود لدروس الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية اليوم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة
سارة علام

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يلتقى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، اليوم الإثنين 16 سبتمبر، بشعب الكنيسة المرقسية، بمنطقة كلوت بك.

ويشارك بحضور اللقاء المنعقد لدراسة الكتاب المقدس عدد من الرهبان والكهنة وشعب المنطقة، ومن المقرر أن يقوم الأنبا رافائيل بمناقشة وتفسير أحد الأسفار بالكتاب المقدس، ويقوم بشرحها على الشعب الحضور.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد احتفلت بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة.

 


انبا رافائيل

الكنيسة المرقسية

الكتاب المقدس

اسقف وسط القاهرة

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