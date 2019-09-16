أسعار النفط اليوم تسجل ارتفاعا بنسبة 19% محققا أعلى سعر يومى على الإطلاق

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حققت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة، فى أول رد فعل للأسواق فى أعقاب هجمات "أرامكو" وذلك خلال تعاملات اليوم الاثنين مستهل تداولات الأسبوع، لتصل فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى يومى لها على الإطلاق ليتجه المعدن الأسود إلى تحقيق أكبر مكاسبه السنوية فى ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن سول كافونيك، محلل مختص فى شئون النفط بمجموعة "كريدى سويس" قوله: "لم نعهد مثل هذا رد الفعل من قبل أسواق النفط على أى تعطل مفاجئ فى إمدادات النفط حدث فى السابق"

وارتفع سعر العقود "الآجلة " لمزيج برنت القياسى، تسليم شهر نوفمبر بنسبة 8% ليصل إلى 65.43 دولار، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 19% فى مستهل التداولات ليصل إلى سعر 72 دولارا للبرميل، وهو أعلى مكسب له منذ طرح عقود برنت للتداول عام 1988، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى بنسبة 7.89 % ليصل إلى سعر 59.18 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد أن تعطل عمليات الإنتاج بسبب هجمات إرهابية على معامل شركة "أرامكو" السعودية فى "خريص وبقيق " مؤقت، مشيرا - فى الوقت ذاته - إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أى أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أى إصابات بين العاملين فى هذه المواقع .

وأضاف أن الشركة لاتزال فى طور تقييم الآثار المترتبة على الهجمات، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، ويمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويؤكد مجددا أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى الحفاظ على إمدادات الطاقة وحمايتها من كافة الجهات الإرهابية التى تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.

ومن جانبها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول سعودى "رفيع المستوى " لم تسمه، قوله، إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع، مع استعانة الرياض بالمخزونات المودعة فى منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وأشار إلى أن السعودية تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود اليوم الإثنين مؤكدا الحرص على ألا تشهد السوق أى نقص حتى يمكن استعادة الإنتاج بالكامل.

ولا تزال أصداء التحولات "الدرامية" فى أسواق النفط العالمية تلقى بظلالها فى مختلف قطاعات الأسواق الأخرى، حيث شهدت أسواق الذهب والأصول الآمنة ارتفاعا تحت ضغط مخاوف "جيوسياسية " تتعلق بهجوم "أرامكو" لاسيما بعد تلميح إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران بالضلوع فى الهجمات، كما صعد سعر "العقود الآجلة " للبنزين فى البورصة الأمريكية نحو 13% فى بداية التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه لتصل إلى نسبة 8% .

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة تعلم من الجانى فى تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدا أن (واشنطن) جاهزة للرد .