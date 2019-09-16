أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-9-2019

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24" 180.14 ريال سعودى مقابل 48.02 دولار أمريكى، و"اليوم السابع" ينشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 180.11 ريال بما يعادل 48.37$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.11 ريال بما يعادل 44.34$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 157.60 ريال بما يعادل 42.33$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.09 ريال بما يعادل 36.28$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.07 ريال بما يعادل 28.22$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.06 ريال بما يعادل 24.19$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,602 ريال بما يعادل 1,504$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,261 ريال بما يعادل 338.62$

سعار كيلو الذهب بنحو 180,114 ريال بما يعادل 48,373$