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أسرع حكم نفقة لزوجة وأطفالها صدر من محكمة أسرة إمبابة فى 20 يوما

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
أسرع حكم نفقة لزوجة وأطفالها صدر من محكمة أسرة إمبابة فى 20 يوما محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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ألزمت محكمة الأسرة بإمبابة، رجل بدفع 1000 جنية نفقة شهرية لزوجته عن كل طفل من أطفاله الثلاثة، بعد تأكد المحكمة من امتناعه عن رعايتهم طوال 14 شهرا، ورفضه لكافة الحلول الودية والجلسات العرفية التى لجئت لها الزوجة خلال ذلك الوقت، وصدر هذا الحكم خلال 20 يوما فقط ليعد أسرع حكم صدر فى قضية نفقة.

وجاءت تفاصيل القضية التى اقامتها المدعية  " ف.م.ال "  ربة منزل، والتى طالبت فيها بإلزام زوجها  " ف.س.ن " مدرس، بدفع نفقة شهرية لأطفالها، وذلك بعد امتناعه عن الانفاق عليهما رغم يسار حاله، وأنهما قد طالباه مرارا وتكرارا بالإنفاق لكن دون جدوى.

وأضافت الزوجة:" هجرني زوجي وتركني وأطفاله طوال  14 شهر، دون أن يسأل عنا، بسبب خلافات نشبت بيني وبين ووالدته، لتصر على طردي من منزل الزوجية، وتستولى على منقولاتي وتقوم بتبديدها، لأمكث خلال تلك الفترة أتسول حتى أجد مصدر للدخل وتوفير لمصروفاتهم الدراسية ".

وأكدت الزوجة، قيامها بتقديم تحريات عن دخل المدعى عليه، وأثبت بأنه يتحصل على 12 ألف شهريا، كمرتب شهرى، بالإضافة إلى امتلاكه محل تجاري يدخل له أرباح شهرية تتجاوز 10 ألاف شهريا، مضيفة :" حررت بلاغ ضد زوجي وأقامت ضده دعوي تبديد منقولات، بعد أن  رفض تسليمي مصوغاتي الذهبية ومتعلقاتي الشخصية .


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

العنف ضد الزوجات

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