أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-9-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 16-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 749.104 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، سماد مصر، مصر للفنادق.

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 749.104 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 749.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 178.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 38.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 55.84%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 879 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 109.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18157 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1467 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

جامعة الإسكندرية وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية. وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وجاء الاتفاق انطلاقا من رغبة مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وقع الاتفاقية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، بمقر جامعة الإسكندرية، وهو ما سيتبعه الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية ستدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل فى البورصة، ليس فقط على المستوى النظرى بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكى عملية التداول والاستثمار فى البورصة.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة الإسكندرية، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة سيكون مسئولاً عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

ذكر أن الجامعة من جانبها ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلى لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل فى مصر وخارجها.

وعقب التوقيع تم التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بالادخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، كما تم الاتفاق على توفير البورصة فرصة تدريب للطلاب المتميزين خلال الصيف.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وعدداً من قيادات البورصة المصرية.