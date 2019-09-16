أبو الغيط يتوجه إلى الخرطوم لمساندة السودان خلال المرحلة الانتقالية غدا

كتب مصطفى عنبر

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم غدا الثلاثاء، إلى الخرطوم، للقاء عدد من القيادات السودانية فى سياق الدعم الذى تقدمه الجامعة لجمهورية السودان، وخاصة خلال المرحلة الانتقالية فى أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم 17 أغسطس الماضي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن زيارة أبو الغيط تأتى متابعة للزيارة التى كان قد قام بها للخرطوم فى يونيو الماضي، وإيفاده لعدد من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان فى عملية التحول الديمقراطى التى يمر بها، ومشاركة الجامعة فى التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية.

وذكر المصدر، أن أبو الغيط سيلتقى خلال زيارته كلاً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، والسيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية، حيث سيبحث معهم دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربى لهياكل الحكم الانتقالى السودانية ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية فى المسار الوطنى لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.