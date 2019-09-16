" أبرزها عن الأجر والعلاوات".. 9 تعريفات مهمة يجب معرفتها فى قانون العمل

كتبت هدى أبو بكر

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة لأولى منه على عدد من التعاريف، وقالت، يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

1 - العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

2 - صاحب العمل: كل شخص أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

3 - الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقداً أو عينا ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي:

- العمولة. التى تدخل فى إطار علاقة العمل.

- النسبة المئوية، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

- المزايا العينية، التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

- المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جـزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات.

- البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.

- نصيب العامل فى الأرباح، الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.

4 - العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.

5 - العمل العرضي: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

6 - العمل الرسمي: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.

7 - الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

8 - الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة.

9 - الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.