4 طرب حشيش تسقط تاجر مخدرات فى كمين الأمن بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض تاجر مخدرات، بحوزته 4 طرب حشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش،وهاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.