120 شركة مصرية تشارك فى ورشة عمل بناء المجتمع الذكى

كتبت: هبة السيد

أقامت منظمة اتصال منسق مجمع إبداع برج العرب، ورشة عمل تعريفية خاصة بمبادرة "المجتمع الذكى" بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة واحات السيليكون، وذلك بمشاركة 120 شركة من الشركات العاملة فى مجال الحلول والأنظمة الذكية والبنية التحتية.

ويهدف المشروع إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة من خلال طلب عروض الشركات الناشئة والصغيرة للمشاركة فى تنفيذ حلول متكاملة لتوفير خدمات المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء تمكن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب من إدارة المشروع بكفاءة واستحداث خدمات وتطبيقات تحقق اهداف المشروع .

وفى كلمته الافتتاحية بورشة العمل أكد الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذى للمجمع أن مبادرة المجتمع الذكى تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من تكنولوجيات المدن الذكية والتى تأتى قبل طرح الممارسة العامة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة حلول متكاملة وانظمة ذكية بالمنطقة التكنولوجية برج العرب والتى سيتم التقديم لها وفتح المظاريف فى السابع من أكتوبر المقبل .

وقال الدكتور فاضل ديغم، المدير التنفيذى للبحوث والتطوير بالجهاز القومى للاتصالات إن المشروع ضمن توجه الدولة المصرية لإنشاء عدد من المدن الذكية ضمن المشروعات القومية الاستراتيجية بهدف تحسين خدمات الصحة والتعليم وأمن الأفراد والمنشآت وتوفير الخدمات الحكومية الذكية ، كما يهدف المشروع إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وستقوم شركة واحات السيليكون مع الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بتوفير البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة عمل مواتية للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق التكنولوجية، وذلك من خلال تزويد الشركات المشاركة بالموارد والخبرات الاستشارية اللازمة لتنفيذ أفكارهم الإبداعية .

ويشمل الدعم المقدم للمبادرة كل من : طرق تسويق الشركات لمنتجاتها وكيفية التقدم بعروض تنفيذ أعمال إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية مما سيساعدها على تنمية أعمالها ، وستكون البداية فى تحويل المنطقة التكنولوجية فى برج العرب إلى مدينة ذكية قادرة على المنافسة وتطوير منتجات تمثل إضافة للاقتصاد القومى.