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وكيل زراعة الدقهلية: لجان وندوات إرشاد زراعى لمتابعة حصاد محصول الأرز

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:41 م
وكيل زراعة الدقهلية: لجان وندوات إرشاد زراعى لمتابعة حصاد محصول الأرز محصول الأرز - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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صرح المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بتنظيم لجان وندوات للإرشاد الزراعي على مستوى الإدارات بالمحافظة للمرور ومتابعة حصاد محصول الأرز.

وأشار المهندس ياسر السيد حسن، رئيس قسم الإرشاد الزراعى وأخصائى الأرز بإدارة المنزلة إلى عدة نصائح يجب مراعاتها عند حصاد أرز من صنف جيزة 178 وهي: تنقية المحصول من النباتات الغريبة والشاردة عن الصنف، ونباتات الحبوب الحمراء قبل طرد السنابل بحوالى أسبوع وكذلك بعد تمام الطرد بحوالى 20 يوما.
 
وأضاف بضرورة أن يتم الحصاد بعد فترة تتراوح ما بين 30، و 35 يوما من تمام طرد السنابل وعند تلون 85 % من السنابل باللون الذهبى بحيث لايتم التبكير أو التأخير عن ذلك.
 
وأوضح أضرار التبكير فى الحصاد والتي تتمثل في زيادة نسبة الحبوب الفارغة والحبوب الخضراء والحبوب الجيرية، مشيرا إلى وجود أضرار أخرى أيضا في تأخير الحصاد عن موعده المحدد، ومنها: زيادة نسبة الفرط فى الحبوب، وفقد الرطوبة فى الحبوب وزيادة نسبة التشققات فى الحبة مما يؤدى إلى كسر الحبوب أثناء عملية التبيض.
 
وأشار إلى ضرورة تجفيف الحقل قبل الحصاد بحوالى أسبوعين مع عدم التبكير أو الإطالة عن ذلك، لافتا إلى أضرار التبكير فى التجفيف، والتي تتمثل في انخفاض وزن الحبوب، بينما تتمثل أضرار إطالة مدة التجفيف في رقاد النباتات، وزيادة نسبة الفرط، صعوبة الحصاد الآلى.
 
 

الدقهلية

الإرشاد الزراعى

مديرية الزراعة

حصاد الأرز

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