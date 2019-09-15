وفد من جامعة المنصورة يدرس تجربة إحدى الجامعات الأمريكية فى خدمة الطلاب المعاقين

قام وفد من جامعة المنصورة بزيارة لجامعة مونتانا بالولايات المتحدة الامريكية برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الزيارة للتعرف على تجربة جامعة مونتانا الرائدة في دمج ذوى الإعاقة مع أقرانهم من خلال مركزها المطور، والإستفادة من التجربة في دعم الخدمات المقرر تقديمه من مركز ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة، والذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع إحدى مؤسسات التعليم و التدريب وهيئة الإيمديست.

ضم وفد الجامعة الدكتورة سماح خميس، مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، والدكتورة إيمان أبو الفضل، نائب مدير المركز.

وقام الوفد بزيارة للمدينة الجامعية؛ للتعرف على أوجه الخدمات والسبل التي وفرتها جامعة مونتانا للطلاب ذوى الإعاقة داخل السكن الجامعي، بالإضافة إلى الإطلاع على الخدمات التكنولوجية والمعرفية التى تقدمها مكتبة الجامعة وآليات عملها.

كما تم عقد لقاء بين البروفيسور جون هاربور، رئيس العمداء بجامعة مونتانا، والدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس جامعة المنصورة لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجامعتين وتوفير آلية لتشجيع التبادل الطلابي بينهما.