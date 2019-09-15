سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وفد من الكهرباء يشارك فى المؤتمر العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:46 م
وفد من الكهرباء يشارك فى المؤتمر العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا مفاعل نووى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه صباح اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى فيينا على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين للمشاركة فى أعمال الدورة رقم (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات من أهمها:

- تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط.

-  تدابير تعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمان النووى والإشعاعى وأمان النقل وأمان النفايات.

-  تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

-  تعزيز أنشطة التعاون التقنى التى تضطلع بها الوكالة.

-  تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.

جدير بالذكر أنه سيتم إجراء سلسلة من لقاءات ومباحثات للوزير والوفد المرافق له مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وفود الدول المشاركة فى الاجتماع لمناقشة سبل التعاون فى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فينا

الطاقة الذرية

عاطف عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل فى اليابان بسبب الإعصار فاكساى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:28 ص

بعد عام من توقف "العدادات الكودية" آليات جديدة بشركات توزيع الكهرباء للحد من اختلاس التيار.. حمالات مكثفة على جميع المشتركين تشمل العدادات مسبوقة الدفع.. وتحصيل مبلغ مليار و657 مليون جنيه من محاضر السرقة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:24 ص

دولة القانون.. ضبط قضايا سرقة تيار كهربائى بقيمة 48 مليون جنيه

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:11 م

"دفتر أحوال المواطن".. شكوى من انتشار القمامة بقرية بشلا ميت غمر فى الدقهلية.. والسيطرة على حريق هائل بمزرعة نخل بقرية شوشاى بالمنوفية.. وأهالى يستغيثون من القراءة العشوائية لعدادات الكهرباء فى دار السلام

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة