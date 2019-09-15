وفد جامعة أسيوط يتعرف على الخدمات المقدمة للطلاب المعاقين بجامعة مونتانا الأمريكية

أسيوط- هيثم البدرى - ضحا صالح

تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مفصلاً حول زيارة وفد الجامعة برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى جامعة مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى جاءت للتعرف على تجربتها الرائدة فى دمج ذوى الإعاقة مع أقرانهم من خلال مركزها المطور فى هذا المجال وللاستفادة من تلك التجربة فى إنشاء مركز ذوى الإعاقة الخاصة بالجامعة، والذى تنفذه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حلم للتعليم والتدريب وبالتنسيق مع ممثلى هيئة الايمديست، وضم الوفد الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة ونائبته الدكتور دعاء مصطفى.

وجاء فى التقرير الذى كشف عنه الدكتور شحاتة غريب إنه قد قام بجولة تفقدية بجامعة مونتانا، وذلك برفقة أعضاء الوفد إلى جانب الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والتى شملت زيارة لمركز رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة مونتانا والمعنى بتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، ثم تم تفقد المدينة الجامعية وذلك للتعرف على أوجه الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب، والسبل التى وفرتها جامعة مونتانا للطلاب ذوى الإعاقة داخل السكن الجامعى .

وحرص الدكتور شحاتة غريب على لقاء عدد من الطلاب المقيمين والذى تبين من خلاله أن مصروفات السكن الجامعى للطالب الملتحق بالمدينة الجامعية لجامعة مونتانا تبلغ حوال خمسة عشر ألف دولار فى السنة إذا كان من ولاية مونتانا وحوالى 23 ألف دولار فى السنة فى حالة كون الطالب من خارج مونتانا .

وشملت جولة الدكتور شحاتة غريب بجامعة مونتانا تفقد مكتبة الجامعة، وذلك لرصد آليات عملها والتعرف على خدماتها المقدمة للطلاب فى مختلف المجالات، كما ألتقى الدكتور شحاتة غريب والوفد المرافق له بمسئولين عن التكنولوجيا المساعدة للطلاب ذوى الإعاقة، وذلك ورشة عمل حول الخدمات التى يمكن تقديمها للطلاب ذوى الإعاقة، كما ألتقى نائب رئيس جامعة أسيوط بالبروفيسور جون هاربور رئيس العمداء بجامعة مونتانا ونائب رئيس الجامعة، وخلال اللقاء تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك المتضمن تشجيع التبادل الطلابى بين الجامعتين ،وأعرب كلا النائبين عن رغبة جامعتيهما فى تعميق أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

وفى السياق ذاته أشاد الدكتور شحاتة غريب باهتمام إدارة جامعة مونتانا البالغ ورعايتها القصوى للطلاب ذوى الإعاقة، ومدى حرصها على توفير كافة السبل التى من شإنها التيسير عليهم فى حياتهم الجامعية

والجدير بالذكر إن زيارة وفد جامعة أسيوط لجامعة مونتانا قد إنطلقت فى التاسع من الشهر الجارى، والتى بدأت بلقاء المائدة المستديرة للتعرف على خطة العمل التى اتبعتها جامعة مونتانا فى دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم المشاركة فى اجتماع المائدة المستديرة الأول لمناقشة البرنامج المطور لجامعة مونتانا فى دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم وسبل استفادة الجامعة منه، بحضور ايمى كابولوبو من مركز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة فى جامعة مونتانا ، وأنا مارغريت من برنامج mon tech ،وكيليتن فيرتالى ، وستيسى بليس من المعهد الريفى، وجيل سايبن شنايدر من خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة فى جامعة كولوراد، وبمشاركة ممثلين من جامعات الإسكندرية والمصورة وعين شمس والقاهرة .