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وصول طائرة مساعدات كينية إلى مطار الخرطوم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:49 م
وصول طائرة مساعدات كينية إلى مطار الخرطوم وصول طائرة مساعدات
الخرطوم /أ ش أ/

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وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحمل مواد إغاثية وطبية، مقدمة من جمهورية كينيا للمتأثرين بالسيول والأمطار والفيضانات فى السودان.

وكان فى استقبال الطائرة، اللجنة العليا لاستلام الدعم الخارجى التابعة لمجلس السيادة الانتقالى بالسودان، ووكيل وزارة الخارجية إلهام شانتير.

وقال وكيل أول وزارة الخارجية الكينية ابابو تيراه - فى تصريح صحفى - إنه حضر إلى السودان نيابة عن الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، لإيصال رسالة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من الحكومة الكينية والشعب الكينى تعبر عن التضامن العميق مع حكومة وشعب السودان، بسبب الآثار المأساوية التى خلفتها الفيضانات والسيول فى أجزاء مختلفة من أنحاء السودان؛ أدت إلى خسائر بشرية ومادية.

وأضاف تيراه، أن الحكومة الكينية تؤكد كامل تضامنها وعميق صداقتها مع السودان، موضحا أن هذه المساعدات هدية من الحكومة والشعب فى كينيا لتأكيد التضامن والصداقة بين البلدين.

 


وصول طائرة مساعدات كينية

كينيا

أخبار كينيا

مطار الخرطوم

السودان

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