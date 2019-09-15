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وزير الخارجية يتسلم من نظيرته الكينية رسالة موجهة من رئيس بلادها إلى السيسى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:44 م
وزير الخارجية يتسلم من نظيرته الكينية رسالة موجهة من رئيس بلادها إلى السيسى سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى إن القاهرة ترتبط بعلاقات متميزة مع دولة كينيا، مشيرا إلى أنه تسلم رسالة من وزيرة خارجية كينيا موجهة من رئيس البلاد إلى الرئيس السيسى تتناول قضايا شرق أفريقيا والسلم والأمن فى أفريقيا.
 
 
وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية كينيا بمقر وزارة الخارجية، الأحد، أنه تم التطرق لترشيح كينيا لعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستتم قبل نهاية العام الجارى وستسفر عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى تطلع القاهرة لزيارة رئيس كينيا إلى البلاد.

وزير الخارجية

سامح شكرى

وزير خارجية كينيا

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