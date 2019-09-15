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وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:46 م
وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكينية
كتب أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، نظيرته الكينية "مونيكا جوما"، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكرى تسلم خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من الرئيس الكينى "أوهورو كينياتا" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الشقيقين، حيث أكد شكرى لنظيرته الكينية على اعتزاز القاهرة بالمستوى المُتميز للعلاقات التى تربطها بكينيا، والتطلع إلى استطلاع آفاق التعاون في مجالات أكبر، وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. 

وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكينية
وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكينية

كما تضمن اللقاء سُبل دفع مسار التعاون بين البلدين، والعمل على ترتيبات عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الكينية فى القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أطلع من جانبه نظيرته الكينية على آخر مُستجدات مسار مفاوضات سد النهضة، مُعربًا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، فضلًا عن الشواغل المصرية ذات الصلة فى هذا الشأن. هذا، وشمل اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، فضلًا عن المسائل المُتعلقة بتعزيز أنشطة الاتحاد الأفريقي.

 شكرى يلتقى نظيرته الكينية فى مقر وزارة الخارجية

شكرى يلتقى نظيرته الكينية فى مقر وزارة الخارجية

وأضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية الكينية أعربت من جانبها عن تقدير بلادها لعلاقاتها مع مصر، مُشيدةً بالروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المُستمر مع القاهرة اتصالاً بتعزيز مسار التعاون الثنائى وقضايا المنطقة، بما يُحقق المصالح المُشتركة ويُلبي تطلعات شعبيّ البلدين.


مصر

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وزير الخارجية

سامح شكرى

اليوم السابع بلس

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