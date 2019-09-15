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وزير الخارجية الأمريكى يدعو رئيس غينيا لاحترام عملية انتقال السلطة ديمقراطيا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:02 ص
وزير الخارجية الأمريكى يدعو رئيس غينيا لاحترام عملية انتقال السلطة ديمقراطيا بومبيو
واشنطن(أ ش أ)

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دعا وزير الخارجية الأمريكى "مايكل بومبيو" رئيس غينيا "ألفا كوندى" الذى يزور حاليا واشنطن، لاحترام عملية انتقال السلطة بشكل ديمقراطى فى البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورجان اورتيجاز" فى بيان - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد مقتطفات منه - إن "بومبيو" عبر عن دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال السلطة بشكل ديمقراطى ونزيه، الأمر الذى يعنى وجود مؤسسات أقوى وتقليص الفساد.. مضيفة أن الشركات الأمريكية تبحث عن مناخ سياسى يتقلص فيه الفساد.

وكان رئيس غينيا "ألفا كوندى" قد أعلن فى 5 سبتمبر الجارى إطلاق مشاورات واسعة النطاق قريبا حول الدستور، حيث أنه لم يعلن حتى الآن عن إجراء أى تعديلات دستورية تسمح له بالترشح مرة أخرى عام 2020 فى نهاية فترة ولايته الثانية والتى ستنتهى فى أكتوبر المقبل، وقال إنه يفهم النقاش الدائر فى البلاد حول جميع الأمور ذات الاهتمام بما فى ذلك الدستور.

يذكر أن "ألفا كوندى" هو رئيس غينيا الرابع، وذلك منذ إعلان استقلالها عن فرنسا عام 1958 عندما أنتخب رئيسا بعد أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد عام 2010، ثم أعيد انتخابه عام 2015 لفترة رئاسية ثانية.

 


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