وزير الاقتصاد الإيطالى: عدنا لدورنا الريادى أوروبيا

كتبت فاطمة شوقى

أكد وزير الإقتصاد الإيطالى، روبرتو جوالتيرى، أن الاشتباكات المستمرة مع أوروبا، والإعلانات على الشبكات الاجتماعية والغياب عن طاولات التفاوض قد انتهت، مشيرا إلى إنها "مرحلة جديدة تفتح فى إيطاليا وأوروبا ونعتزم أن نكون رواداً فيها".

وأضاف وزير الاقتصاد الجديد من الحزب الديمقراطى، فى مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أنه "حتى الشهر الماضى، كان هناك حديث عن الضريبة الثابتة، السندات الحكومة الصغيرة وإجراءات الخرق، أما اليوم، فالقضايا الدائرة هى الاستثمارات المستدامة، المدارس، العمل ودور الحضانة”، مبينا أن "ذلك العصر قد ولى".

وتابع الوزير جوالتيرى "نحن ندعم فكرة الصفقة المستدامة الجديدة الموجودة فى برنامج الحكومة، واللجنة التى تقوم على أساس خطة استثنائية للاستثمارات العامة والخاصة، مؤكدا أنه فى هذا السياق، سيكون من المناسب أن تحظى حصة التمويل الوطنى بمعاملة مختلفة عن تلك الحالية، وأن يتم فصلها عن حساب العجز الهيكلى.

كما تحدث وزير الإقتصاد عن كيفية تغيير موقف الحكومة الإيطالية تجاه الاتحاد الأوروبى، قائلا إن "العلاقة الغامضة والمتضاربة بين حزب الرابطة وأوروبا كلفتنا غالياً من ناحية المليارات التى أحرقت على مستوى الفائدة على الديون، انهيار الثقة، قصور الاستثمارات، بل وخفض الثقل السياسى لإيطاليا فى بروكسل أيضًا".

وخلص جوالتيرى إلى القول إن "المصداقية، الاتساق والثقة لا يمكنها أن تمنحنا أرباحًا كبيرة فى المدخرات الخاصة بمدفوعات الفائدة وحسب، بل إنها حاسمة أيضًا إذا كنا نريد التأثير فى القرارات الأوروبية الكبيرة".