وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية حتى عن الدين نفسه

كتب: إسماعيل رفعت - تصوير: خالد كامل

أكد وزير الأوقاف فى كلمته نيابة عن رئيس الوزراء فى مؤتمر فقه بناء الدول، أن الجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية حتى عن الدين نفسه.

وأضاف الوزير أن مؤتمر الشباب ناقش بالأمس محاولات الجماعات التمركز حول 52 دولة لضربها، إعلاء لمصالحها فوق الدين، مشيرا إلى أن الدول لم تسقط على مدى التاريخ إلا بخيانة ابنائها، مما يستوجب أن يكون صوت الدولة عاليا على هؤلاء وسيفها على رقابهم.

وقال الوزير، نحن لا نخترع دين جديد ولن يكون ولا نغير فى ديننا بل نعيد قراءة الدين بعيدا عن فهم المتكفرين والجماعات التى تستهدف أرض جديدة، قائلا: أن الحرب ضروس وقد كشرت عن أنيابها ولابد من التحرك وعدم التاخر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، "فقه بناء الدول" الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الأسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.



